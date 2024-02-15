Женщина с грудным ребенком погибли во время ракетного обстрела Белгорода

Мама с малышом вышли на утреннюю прогулку

Жертвой террористической акции украинских боевиков на Белгород стали женщина с ребенком. Мать с младенцем в коляске гуляла по стадиону рядом со школой №42, когда рядом взорвался снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Женщина погибла на месте, 4-месячный ребенок был еще жив, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России Марину Ахмедову. По ее словам, медики не теряли надежды на спасение младенца, но ребенок не выжил.

ВСУ 15 февраля нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Сообщалось, что российские ПВО работали по 14 воздушным целям, сирены тревоги не смолкали более двух часов. Восемнадцать человек ранены, пятеро погибли.

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