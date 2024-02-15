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Стало известно о состоянии матери погибшего при обстреле Белгорода младенца

15:29
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Женщина не получила ранений, но с ней работают психологи

Мама четырехмесячной девочки, которая погибла при обстреле Белгорода, в шоковом состоянии. С ней работают психологи. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. По информации журналистов, в коляску попал осколок украинского снаряда. 

Молодая мать взяла дочку на прогулку, они шли по территории школы. В момент, когда начался обстрел, женщина не успела укрыться. Осколок прошил коляску насквозь, отмечает телеграм-канал. Младенец погиб на месте. При этом мать осталась цела. 

Напомним, сегодня в результате ракетной атаки на Белгород погибли шесть человек. Еще 15 пострадали, половина из них в тяжелом состоянии в реанимации. Снаряды попали в торговый центр и пришкольный стадион. 

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