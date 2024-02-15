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Собянин выразил соболезнования в связи с обстрелом ВСУ Белгородской области

15:30
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Мэр Москвы также пожелал сил пострадавшим

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, которые погибли в результате обстрела со стороны украинских военных в четверг, 15 февраля.
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от обстрела

В своем Telegram-канале Сергей Собянин назвал обстрел ВСУ жестокой и коварной атакой. Мэр столицы выразил соболезнования родным и близким погибших от имени москвичей и от себя лично, а также пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российская система противовоздушной обороны уничтожила 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Украинские военные обстреляли торговый центр, школьный стадион и дворы жилых домов — погибли пять человек, пострадали, по разным оценкам, от 15 до 19 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что этот очередной акт терроризма киевского режима в отношении мирных жителей будет вынесен на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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