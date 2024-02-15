Путин: Российский ОПК демонстрирует очень хорошие результаты

Президент посетил "Уралвагонзавод"

Российский ОПК демонстрирует очень хорошие результаты. Об этом сегодня заявил в Нижнем Тагиле Владимир Путин во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" - одного из крупнейших в России производителей военной техники. Только выпуск танков, по словам президента, за последний год вырос в пять раз. А в целом отрасли нужно обеспечить не только потребности сегодняшнего дня, но и восстановить все стратегические резервы, подчеркнул Владимир Путин. Говорили не только о производственных задачах, но и на другие темы, в частности, о поддержке молодых семей.

На "Уралвагонзаводе" Владимир Путин частый гость. Это уже седьмая поездка президента в Нижний Тагил. Радость от встречи с рабочими всегда обоюдная. Первые новости от самих сотрудников: как живёт и развивается город.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил всех сотрудников предприятия. От себя лично и от всех тех, кто использует выпускаемую продукцию на передовой: боевые бронированные машины, модернизированные танки Т-72 и лучшие в мире Т-90 "Прорыв".

Президент осмотрел танковый конвейер. Отдельное внимание делегация уделила цеху 115. Он был возведён с нуля, оснащён и запущен в эксплуатацию. Это уникальный проект "Уралвагонзавода" по изготовлению трансмиссий. На заводе жизнь кипит: 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Сотрудники "Уралвагонзавода" постоянно ездят в зону проведения специальной военной операции, где на месте помогают с ремонтом техники. Но СВО рано или поздно закончится, и рабочих, естественно, интересует вопрос: а что будет потом?

"Во-первых, нам нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня. И нам нужно восстановить все наши стратегические резервы. Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно. Но речь не только о военной технике. Уже сейчас под 25 процентов в среднем по отрасли, по ОПК, выпускают продукцию гражданского назначения", - отметил Путин.

Только в прошлом году, помимо танков, завод изготовил шесть тысяч железнодорожных вагонов. В этом планируется увеличить выпуск ровно в два раза. Дать стране 12 тысяч образцов различной гражданской номенклатуры, в том числе новейшие вагоны-рефрижераторы.

"Конвейер - он настолько многогранен, что он позволяет выпускать одновременно полувагоны, одновременно вагонные цистерны и платформы. Хотелось бы также отметить, что выпускается вогон-хопер для перевозки зерна", - рассказал Александр Дорожкин, главный конструктор Уральского конструкторского бюро вагоностроения.

Будущее предприятия, в принципе, предопределено. Узнав об этом, сотрудники спросили о другом немаловажном компоненте - социальной поддержке. Вопрос задал инженер-конструктор.

В прошлом году на программу субсидирования молодых семей было выделено четырнадцать с половиной миллиардов рублей. В этом планируется на 200 миллионов больше, ответил президент.

"Поэтому мы сохраним и эту программу. Деньги предусмотрены и на этот год и на 25 год - примерно в таком же объёме. И не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трёхлетнего бюджетирования", - сообщил Путин.

Где растить детей, в Нижнем Тагиле уже есть. Владимиру Путину показали отреставрированную и вновь открывшуюся школу №32 с углубленным изучением отдельных предметов.

Ремонт школы проводили компании из Нижнего Тагила. И даже мебель проектировала и делала местная фабрика. Это очень хорошо. Получилось эргономично и ничего лишнего. Осталось за малым - чтобы школьные мощности не простаивали. С остальным помогут, пообещал президент.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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