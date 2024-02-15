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Более миллиона рублей получила россиянка за несуществующего ребенка

15:57
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Женщина семь лет обманывала госслужащих

Семь лет жительница Калужской области обманывала чиновников, получая пособия на несуществующего ребенка. Еще в 2016 году она купила поддельное свидетельство о рождении и предъявила его для получения пособий. Об этом сообщает МВД Медиа. Любопытно, что она смогла предоставить и другие документы на младенца. 

Семь лет женщине исправно платили пособие. Тем самым она стала богаче на 1 млн рублей. В дело вмешалась калужская полиция. Против аферистки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Стоит отметить, что по новым правилам подавать документы на получение пособий необходимо ежегодно. Видимо эта мера и позволила выявить "лже-мать". 

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