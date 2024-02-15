В Киеве уточнили схему перехода власти по окончании полномочий Зеленского

Выборы президента могут быть проведены после боевых действий

Председатель Верховной рады Украины исполняет функции президента до того, как будет избран новый глава государства, это четко прописано в украинской конституции, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Он напомнил, что полномочия действующего президента Владимира Зеленского истекают 20 мая 2024 года.

Выборы президента на Украине должны были пройти весной. Однако в нынешней ситуации они невозможны - украинский закон "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Разумков заявил, что президентские выборы могут быть проведены – но только по окончании боевых действий. Это не нравится ни Зеленскому, ни его офису, но закон есть закон, приводит слова экс-спикера Рады ТАСС.

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