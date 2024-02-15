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В Киеве уточнили схему перехода власти по окончании полномочий Зеленского

15:57
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Выборы президента могут быть проведены после боевых действий

Председатель Верховной рады Украины исполняет функции президента до того, как будет избран новый глава государства, это четко прописано в украинской конституции, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Он напомнил, что полномочия действующего президента Владимира Зеленского истекают 20 мая 2024 года.

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Выборы президента на Украине должны были пройти весной. Однако в нынешней ситуации они невозможны -  украинский закон "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Разумков заявил, что президентские выборы могут быть проведены – но только по окончании боевых действий. Это не нравится ни Зеленскому, ни его офису, но закон есть закон, приводит слова экс-спикера Рады ТАСС.

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