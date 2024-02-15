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Правящая партия Грузии обвинила президента в предательстве

16:22
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Зурабишвили нарушает конституцию страны

Саломе Зурабишвили совершила предательство и нарушила конституцию страны. Обвинения в адрес президента Грузии выдвинул лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.

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По словам Гарибашвили, нарушения конституции со стороны президента были зафиксированы неоднократно, и Зурабишвили продолжает это делать. Политик пристыдил "женщину, которая выросла в Европе"  напомнил, что к власти ее привел основатель "Грузинской мечты".

Лидер правящей партии добавил, что рейтинг Зурабишвили составлял 1%, когда "Грузинская мечта" сделала ее президентом. Теперь же она совершила предательство в глазах каждого члена партии, решив стать руководителем штаба "радикальной оппозиции", приводит слова Гарибашвили РИА Новости.

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