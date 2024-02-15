Японская компания оплатила 100 истребителей для ВКС России

Japan Tobacco не уходит с российского рынка

Киев обвинил японскую компанию Japan Tobacco в поддержке российской специальной военной операции на Украине. JT отказывается уходить с рынка России – как, впрочем, и многие другие иностранные компании – и платит в российский бюджет огромные налоги, пишет Tokyo Shimbun.

Издание напоминает, что в условиях ужесточения экономических санкций многие иностранные компании решили вывести свой бизнес из России. В то же время, не меньшее число зарубежных фирм предпочли остаться на российском рынке – в их числе и дочерняя компания концерна Japan Tobacco.

По данным авторов статьи, JT International заплатила в бюджет России в 2020 году 3,6 миллиарда долларов. Это эквивалентно стоимости 100 российских истребителей, оснащенных ударными ракетами. Издание отмечает, что продолжает работать на российском рынке и дочерняя компания крупного японского станкостроительного концерна DMG Mori Seiki.

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