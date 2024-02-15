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Путин назвал Минские соглашения "обыкновенным обманом"

17:34
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Президент заявил об этом еще до начала СВО

Минские соглашения были обыкновенным обманом со стороны Запада. Президент России Владимир Путин заявил об этом в 2022 году, еще до откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет историк и писатель Александр Мясников в книге "Владимир Путин. Из летописи XXI века".

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В книге описывается эпизод на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Президент России, посетив ее, осмотрел в том числе стенд, посвященный минским договоренностям. Автор приводит свой разговор с Путиным.

Российский лидер заявил, что это, к сожалению, обыкновенный обман. Писатель напоминает, что через два месяца последовало признание президента Украины: Владимир Зеленский заявил, что никогда не собирался выполнять Минские соглашения. Позже и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что договоренности должны были дать Украине время нарастить военную мощь, передает ТАСС.

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