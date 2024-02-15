Продукты в четыре раза дешевле, чем в США

Такер Карлсон признался, что был поражен богатым ассортиментом и доступными ценами на продукты в российских супермаркетах. В одном из своих репортажей американский журналист рассказал об эксперименте, который он с группой граждан США провел в московском магазине.

По словам Карлсона, было решено складывать в тележку продукты, которые обычно покупали бы в Штатах на неделю – не обращая внимания на стоимость. В итоге у самого журналиста вышло 104 американских доллара - 9481 рубль. По оценкам Карлсона, за такой набор продуктов в США он бы заплатил в четыре раза больше.

Также Карлсона привел в восторг ассортимент западных товаров: он подчеркнул, что санкции не оказали на это никакого эффекта. Журналист пришел к выводу, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против правительства США - поскольку здесь разоблачается ложь Вашингтона.

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