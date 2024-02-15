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Москвичей предупредили об очередных скачках температуры

18:49
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Оттепель сменится морозами

Новые скачки температуры ожидаются в московском регионе. Оттепель, которая придет в столицу в выходные, сменится морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По данным синоптика, ситуация начнет резко меняться в субботу днем. Циклон начнет вытеснять антициклон, с юго-запада придут теплые воздушные массы. Во второй половине дня температура повысится до 0 – минус 2 градусов, а на юге – до плюс 1, осадки в виде небольшого мокрого снега.

В воскресенье температура воздуха - от ноля до минус 5 ночью, днем от минус 1 до плюс 1, по области - до плюс 2. Ожидается мокрый снег. А уже в понедельник Москва окажется в тылу циклона, центр которого находится на севере. Температура резко упадет до минус 15 - минус 10 ночью, во вторник - до минус 18. Днем минус 6 - минус 5, передает "Интерфакс".

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