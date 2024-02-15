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Путин назвал способ сохранения народов России

19:12
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Семьи нуждаются в поддержке

Владимир Путин пообщался с рабочими "Уралвагонзавода". Президент России пояснил необходимость поддержки государством семей с детьми: по его словам, это способ сохранить народы России и развивать страну.

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Российский лидер подчеркнул: все, что делают власти, так или иначе связано с поддержкой семьи. По словам президента, если мы хотим сохраниться как этносы, населяющие Россию, в семьях должно быть как минимум по два ребенка.

Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним. Если же в семье один ребенок - количество уменьшается. Чтобы расширяться и развиваться, нужно хотя бы три ребенка в каждой семье, приводит слова Путина ТАСС.

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