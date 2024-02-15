Москва открывает регионам доступ к медицинским ИИ-сервисам

Платформу разработали в столичном Центре диагностики и телемедицины

По поручению президента столица открывает бесплатный доступ всех регионов к лучшим сервисам системы искусственного интеллекта столичного здравоохранения. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы создал специальную платформу, и она начала работать с сегодняшнего дня.

На КТ, МРТ, и рентгеновских снимках нейросети выделяют для врача пунктиром зоны поражений органов. Алгоритмы, находящиеся в распоряжении столичных медиков, научились различать признаки онкологии, пневмонии, остеопороза, инсульта и ещё почти четырех десятков опасных заболеваний. А всего с помощью ИИ московские врачи поставили уже 13 с лишним миллионов предварительных диагнозов. Точность исследований впечатляет - 95%!

Как сообщил сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, теперь доступ к передовым столичным медицинским технологиям на базе искусственного интеллекта появится и у всех российских регионов:

"По поручению Президента Владимира Владимировича Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны".

Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве.

По словам Сергея Собянина, платформу, с помощью которой региональные поликлиники и стационары смогут ознакомиться с доступными интеллектуальными сервисами, разработали в столичном Центре диагностики и телемедицины. Здесь, без преувеличения, штаб-квартира Москвы по развитию и внедрению умных технологий в систему здравоохранения города. С ними скорость проведения лучевых исследований в городе увеличилась в 16 раз, что позволило увеличить объёмы назначений втрое. Первый в стране и один из самых крупных в мире телерадиологических центров для дистанционного описания и контроля качества лучевых исследований мэр Москвы совместно с президентом осмотрели накануне.

"Раньше в каждой поликлинике Москвы, их 440 зданий, находились свои рентгенологи. Мы их объединили и разместили здесь, в центре Москвы, в радиологическом центре. В комфортных условиях, и теперь они обмениваются опытом, повышают свою квалификацию, у них равномерная нагрузка", - рассказал Собянин.

Сотрудничество в сфере применения компьютерного зрения столичные медики с коллегами из других российских медцентров уже ведут. Первым регионом, подключившимся к московской платформе для обработки медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта, стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Исследования из медицинских учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа поступают на платформу. Дальше пересылаются сервисом и возвращаются обратно в регион. Результат в виде размеченной серии, на которой отображаются находки искусственного интеллекта и текстовое, где алгоритм интерпретируют найденную патологию", - сообщил Игорь Шулькин, заместитель директора по медицинской части Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы.

Доступ к платформе для региональных медицинских организаций с лицензией на осуществление медицинской деятельности открывается уже сегодня. А значит повысить эффективность лечения и, как следствие, качество жизни завтра смогут миллионы пациентов по всей стране.

"С 10 года продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79. Это хороший результат. Но проблем в здравоохранении хватает, и требования к медицине вырастают также быстро. Так что будем двигаться дальше", - заявил Собянин.

Забота о повышении качества медицинского обслуживания в столице и возможности внедрения в городские сервисы передовых достижений науки и техники - результат планомерного развития инфраструктуры городского здравоохранения за последние 15 лет. И столичная система медицинской помощи продолжает совершенствоваться. К 2026 году здесь планируют завершить модернизацию всех городских поликлиник, а к 2028 году – стационаров.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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