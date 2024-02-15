ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил государственную поддержку технополиса "Эра"

22:35
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Резиденты ближайшие 10 лет не будут платить НДС

Миллиард рублей дополнительно будет направлен на развитие горнолыжных курортов в Сочи, на Кавказе, Алтае, Сахалине, Камчатке. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. 

Также обсудили государственную поддержку военного технополиса "Эра". Резиденты ближайшие 10 лет не будут платить НДС и налог на прибыль. Ещё одна тема - интеграция новых регионов. В частности, речь шла о специальных льготах, которые позволят жителям и предпринимателям регистрировать права на интеллектуальную собственность.

Премьер отметил, что эта мера будет способствовать инновационному развитию и станет ещё одним шагом в достижении технологического суверенитета России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание правительства России
Заседание правительства России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.