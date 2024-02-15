Мишустин обсудил государственную поддержку технополиса "Эра"

Резиденты ближайшие 10 лет не будут платить НДС

Миллиард рублей дополнительно будет направлен на развитие горнолыжных курортов в Сочи, на Кавказе, Алтае, Сахалине, Камчатке. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Также обсудили государственную поддержку военного технополиса "Эра". Резиденты ближайшие 10 лет не будут платить НДС и налог на прибыль. Ещё одна тема - интеграция новых регионов. В частности, речь шла о специальных льготах, которые позволят жителям и предпринимателям регистрировать права на интеллектуальную собственность.

Премьер отметил, что эта мера будет способствовать инновационному развитию и станет ещё одним шагом в достижении технологического суверенитета России.

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