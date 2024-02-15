Путин назвал лучший в мире танк

Президент посетил "Уралвагонзавод"

Лучшим в мире танком назвал президент России машину Т-90М "Прорыв". Владимир Путин заявил об этом во время посещения "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле.

Путин, общаясь с рабочими предприятия, подчеркнул: Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире, без всякого преувеличения. Об этом говорят российские танкисты, это признает и противник. По словам президента, машину надо развивать, надо думать о новых поколениях техники.

Глава государства 5 февраля прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" Путину показали готовые к отправке в войска танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Президент пообщался с рабочими и сделал с ними общее фото, передает РИА Новости.

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