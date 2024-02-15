Путин пообещал семьям новые меры поддержки

Детали могут объявить к ежегодному посланию президента Федеральному собранию

Дополнительные меры поддержки семей будут согласованы с правительством к посланию президента Федеральному собранию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле.

В детали Путин вдаваться не стал, отметив, что программа еще нуждается в проработке. Ее согласуют с кабмином и объявят, скорее всего, ближе к дате послания.

Глава государства также затронул тему поддержки молодых семей. Путин подчеркнул, что государство спонсирует соответствующую программу, деньги на нее предусмотрены. По данным российского лидера, по этой программе в прошлом году было выделено 14,5 миллиарда, еще 14,7 миллиарда запланировано на этот год, передает РИА Новости.

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