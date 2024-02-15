Путин на вершине игры

Владимир Путин сегодня – на вершине игры. С таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в эфире подкаста The Jeff Poor Show.

Сенатор подчеркнул, что его позиция – вовсе не пророссийская, а проамериканская. По словам Табервилла, нельзя продолжать вливать миллиарды в Украину, не заботясь при этом о своей стране, об американских границах.

Сенатор считает, что президент России Владимир Путин одержал геостратегическую победу над США. Америка не сможет одолеть Россию в борьбе, продолжая финансировать Украину.

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