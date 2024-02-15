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Зеленский легализовал марихуану

20:53
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Это должно помочь украинцам побороть посттравматический стресс

Марихуана легализована на Украине. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте украинского парламента.

Украинские власти поддержали легализацию марихуаны
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Законопроект был принят Верховной радой в июле 2023 года. В первом чтении за легализацию марихуаны проголосовали 268 депутатов. Отмечалось, что закон призван расширить доступ пациентов к лечению расстройств, полученных в результате войны, передает ТАСС.

Отмечается, что закон начнет действовать через шесть месяцев после его официальной публикации. Препараты можно будет получить в любой аптеке при наличии электронного рецепта. Власти утверждают, что таким образом хотят облегчить страдания украинцев, которые столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством.

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