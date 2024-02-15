Зеленский легализовал марихуану

Это должно помочь украинцам побороть посттравматический стресс

Марихуана легализована на Украине. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте украинского парламента.

Законопроект был принят Верховной радой в июле 2023 года. В первом чтении за легализацию марихуаны проголосовали 268 депутатов. Отмечалось, что закон призван расширить доступ пациентов к лечению расстройств, полученных в результате войны, передает ТАСС.

Отмечается, что закон начнет действовать через шесть месяцев после его официальной публикации. Препараты можно будет получить в любой аптеке при наличии электронного рецепта. Власти утверждают, что таким образом хотят облегчить страдания украинцев, которые столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"