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Возросло число жертв атаки ВСУ на Белгород

21:26
  • четверг
  • 15 февраля 2024

14 человек госпитализированы

Увеличилось число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. По данным пресс-службы Минздрава России, скончались семь человек, в том числе один ребенок, пострадали восемнадцать.

Число погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 6
Женщина с грудным ребенком погибли во время ракетного обстрела Белгорода

Как сообщили медики, четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Госпитализированы в состоянии разной степени тяжести 14 человек. В пресс-службе подчеркнули, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает ТАСС.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде днем 15 февраля. В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что седьмой жертвой обстрела стала 80-летняя жительница города.

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