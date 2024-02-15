Возросло число жертв атаки ВСУ на Белгород

14 человек госпитализированы

Увеличилось число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. По данным пресс-службы Минздрава России, скончались семь человек, в том числе один ребенок, пострадали восемнадцать.

Как сообщили медики, четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Госпитализированы в состоянии разной степени тяжести 14 человек. В пресс-службе подчеркнули, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает ТАСС.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде днем 15 февраля. В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что седьмой жертвой обстрела стала 80-летняя жительница города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"