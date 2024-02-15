Сдача города – вопрос времени

Частичный отход подразделений ВСУ из Авдеевки уже начался. Сдача города – лишь вопрос времени, приводит откровения украинских военных американское издание The Washington Post.

Газета приводит слова солдата с позывным Витамин: он рассказал, что ВС России сейчас успешно "оказывают давление", а ВСУ вынуждены отступать. В то же время, корреспонденты издания утверждают, что на прошлой неделе они наблюдали прибытие новых украинских частей в Авдеевку. Предполагают, что последним опорным пунктом ВСУ станет расположенный там коксохимический завод.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Однако сейчас украинское командование готовится к тому, что скоро утратит контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Продвижение российской армии на фронте, в том числе и под Авдеевкой, уже признали в Киеве.

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