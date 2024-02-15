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Путин обсудил развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения

22:34
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Президент осмотрел цеха, где производятся современные электровозы

В четверг в городе Верхняя Пышма Владимир Путин проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Оно проходит на площадке предприятия "Уральские локомотивы".

Перед началось совещания президент осмотрел цеха завода, где производятся современные электровозы. Открывая совещание, Владимир Путин заявил, что строительство ветки Москва – Санкт-Петербург должно стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

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