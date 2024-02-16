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Военный эксперт Коротченко объяснил заявления США об угрозе нацбезопасности

10:58
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Белый дом преследует две вполне конкретные цели

Какую цену платит немецкая экономика за военную поддержку киевского режима? На какие дивиденды рассчитывают военные министры стран НАТО, призывая свои правительства вкладывать больше денег в производство оружия? И почему в Вашингтоне вдруг заговорили о космических угрозах со стороны России и Китая?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответит главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Когда в США заявляют, что внезапно возникла угроза национальной безопасности, любой аналитик понимает - что-то за этим стоит. Я полагаю, стоят за этим две вещи. Первая - попытаться каким-то образом снизить негативный для администрации Байдена медийный эффект от интервью Владимира Путина. Вторая - напугать. И продавить в Конгрессе выделение военной помощи Украине", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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