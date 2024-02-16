Германия безнадежно потеряла статус промышленной супердержавы

Некогда самая мощная экономика Европы, германская, еще не дышит на ладан. Но перспективы мрачные. Эксперты, описывая состояние немецкой промышленности, делают вывод: включился принцип домино, когда одно за другим останавливаются крупные производства. Рабочие прощаются с родными заводами.

Когда министр финансов Германии Кристиан Линднер открыто говорит, что экономика страны стала неконкурентноспособной и она стремительно беднеет, иллюстраций этому тезису достаточно. Пока Шольцы, Хабеки и Бербоки призывают тратить как можно больше денег на Украину, тысячи фермеров перекрывают магистрали, вываливают навоз и обращаются к правительству с простым вопросом: вы собираетесь защищать интересы граждан Германии?

Сара Вагенкнехт, лидер партии, названной ее именем, сеет крамольные мысли: война на Украине не закончится, пока ее будут накачивать оружием. А нынешнее правительство Германии "не только самое глупое, но и самое опасное правительство в Европе".

Германия снова должна стать страной, исповедующей политику мира и разрядки. Была же у федеративной республики внешняя политика снижения напряжённости во времена Вилли Брандта. Кстати, первые поставки российского газа в Германию начались в 1973-м, когда Вилли Брандт был канцлером.

Сегодня авторитетный "Блумберг" пишет о том, что Германия безнадежно потеряла статус промышленной супердержавы. И одна из причин - потеря дешевого российского газа. Когда взорвали газопроводы "Северный поток", американский журналист Сеймур Хёрш в своем расследовании привел аргументы в пользу того, что это сделали Соединённые Штаты.

Урок, преподнесенный Германии, требовал объяснений. Но Олаф Шольц, побывав в гостях у Байдена, даже не поднимал эту тему. Если правительство Германии - самое глупое в Европе, как говорят немцы, что же тогда можно сказать об американском правительстве, которое ведет неизвестно куда спотыкающийся старик?

Главные достижения Байдена перечисляет американское сатирическое издание "Бэбилон Би". Байден решил проблему с ожирением в Америке, задрав цены на продукты. Установил абсолютный рекорд по количеству нелегалов в стране. А также создал рекордное количество миллиардеров. Не в Америке - на Украине. Понятно, почему все так боятся прихода Трампа? Европейцев уже заставляют оплачивать проект "Украина", но Трамп требует вносить еще больше денег, в том числе в кассу НАТО. Иначе Америка оставит Европу один на один с Россией. С которой Европа так неосмотрительно ведет опосредованную войну.

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