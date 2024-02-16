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Российские морские пехотинцы атаковали националистов в районе Новомихайловки

08:33
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Радикалов выбивают из полуразрушенных зданий, не давая возможности укрепиться

За последние сутки сразу на нескольких участках фронта российские войска заняли более выгодные позиции. На южнодонецком направлении ликвидированы 14 пунктов временной дислокации, шесть пунктов управления беспилотниками и две станции РЭБ украинских боевиков. Сорваны три попытки ротации подразделений противника.

На краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации уничтожила замаскированный опорный пункт киевских боевиков. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8 выдвинулись к передовой на предельно малых высотах и поразили живую силу противника с максимально близкого расстояния. Несмотря на сложные метеоусловия, все цели ликвидированы. 

В районе Новомихайловки бригада морской пехоты Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии и штурмовой авиации нанесла значительный урон киевским неонацистам. Бойцы атакуют противника одновременно по нескольким направлениям и методично продвигаются вперед. Радикалов выбивают из полуразрушенных зданий, не давая возможности укрепиться. Не помогают врагу и беспилотники - морпехи используют средства РЭБ или просто сбивают дроны.

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