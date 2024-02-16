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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:34
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Лейтенант Илья Жирин сумел быстро восстановить поврежденное оборудование и линии связи

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Лейтенант Илья Жирин с подчиненными под артиллерийским огнем украинских боевиков сумел быстро восстановить поврежденное оборудование и линии связи. Это позволило наладить бесперебойную устойчивую работу между командными пунктами и российскими подразделениями.

Гвардии старший лейтенант Денис Домрачев во время нападения боевиков на нашу колонну по резервным каналам связи передал данные о направлении вражеского обстрела и вызвал огневую поддержку. Артрасчеты нанесли противнику ответный удар. А Домрачев с бойцами на полевом пункте сумел вернуть в строй поврежденную станцию спутниковой связи, не допустив потери управления бригадой.

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