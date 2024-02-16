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Рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Конгрессе снова откладывается

08:38
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Палата представителей уходит в отпуск

Рассмотрение законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в американском Конгрессе снова откладывается. Нижняя палата уходит на каникулы до 28 февраля.

Сенат на этой неделе проголосовал за выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, на чем настаивал президент Байден. Однако в Палате представителей, которую контролируют республиканцы, сразу заявили: идти навстречу Белому дому не станут. Главная претензия: проект о дополнительном финансировании не предусматривает средств на усиление охраны южной границы США от нелегальных мигрантов.

Кроме того, спикер палаты Майк Джонсон уже заявил, что после возвращения к работе у депутатов будут более насущные темы для обсуждения, чем Украина: в первую очередь - принятие бюджета.

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