При пожаре на станции метро в Вашингтоне пострадали девять человек

Один госпитализирован

Девять человек пострадали в результате пожара на станции метро в Вашингтоне, один госпитализирован. Причиной инцидента стало возгорание изолятора под вагоном.

Экстренные службы прибыли оперативно - огонь потушили быстро. Но сильное задымление устранить удалось не сразу. Все пассажиры были экстренно эвакуированы.

Не обошлось без паники. Видео с бегущими на улицу людьми пожарные выложили в соцсеть. Движение на трех линиях метро пришлось остановить - на время поезда заменили автобусами.

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