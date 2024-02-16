При пожаре на станции метро в Вашингтоне пострадали девять человек

Один госпитализирован
Девять человек пострадали в результате пожара на станции метро в Вашингтоне, один госпитализирован. Причиной инцидента стало возгорание изолятора под вагоном.
Экстренные службы прибыли оперативно - огонь потушили быстро. Но сильное задымление устранить удалось не сразу. Все пассажиры были экстренно эвакуированы.
Не обошлось без паники. Видео с бегущими на улицу людьми пожарные выложили в соцсеть. Движение на трех линиях метро пришлось остановить - на время поезда заменили автобусами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"