В Сочи открывается 17-й Зимний международный фестиваль искусств

Под руководством Юрия Башмета

Зимний международный фестиваль искусств по праву называют главным культурным событием года. Маэстро Юрий Башмет представляет в Сочи мощную команду лучших исполнителей из разных уголков планеты. Среди стран-участниц - Китай, Италия, Франция, Германия, Бахрейн.

Попасть на культурный форум - мечта многих музыкантов. Ло Чаовэнь признается: он счастлив исполнить здесь Паганини, хотя и волнуется.

Фестиваль дарит возможность встречи не только со зрителями, но и с коллегами. А такой интернациональный диалог дорогого стоит. Это подтвердила первая же репетиция с Симоной Кермес - сопрано из Германии.

"Я верю ее словам. Она говорит- в России такая живая публика, такая доброжелательная. И она просто такая счастливая, что приехала на фестиваль", - отметил Башмет.

Зимний фестиваль в Сочи проводится уже в 17-й раз. Он по-прежнему - мультижанровый, поскольку его программа - на любой вкус: от классики и драматического искусства до джаза и кукольного театра. Среди участников - выдающиеся мастера. Денис Мацуев и Ольга Перетятько, Светлана Захарова и Теодор Курентзис, Евгений Миронов и Сергей Гармаш.

Выдающийся оперный певец Ильдар Абдразаков представил очень душевную программу романсов и русских народных песен вместе с академической хоровой капеллой России имени Юрлова и симфоническим оркестром "Новая Россия". Для него это - праздник души. И он не мог его пропустить.

Зимний фестиваль в Сочи любят и ждут. У многих с ним связаны личные события. Любовь Николаевна здесь отмечает юбилей. А Диана с Алексеем и сами находят вдохновение, и радуют будущего ребенка.

Маэстро Юрий Башмет обладает редкой способностью - не только создавать культурные проекты мирового уровня, но и открывать для публики таланты. Только на конкурс молодых композиторов поступило почти 70 заявок. Юные авторы уверены: фестиваль может изменить жизнь.

Впереди - мастер-классы, выставки, обширная детская программа. Фестиваль не изменяет традициям. Его счастливым талисманом по-прежнему является искренний и трогательный спектакль "Не покидай свою планету". Константин Хабенский и лауреат премии "Грэмми" - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета - говорят о главном и попадают точно в сердце. Ведь так важно быть в ответе за тех, кого любишь. И ради кого живешь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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