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В Сочи открывается 17-й Зимний международный фестиваль искусств

08:46
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Под руководством Юрия Башмета

Зимний международный фестиваль искусств по праву называют главным культурным событием года. Маэстро Юрий Башмет представляет в Сочи мощную команду лучших исполнителей из разных уголков планеты. Среди стран-участниц - Китай, Италия, Франция, Германия, Бахрейн.

Попасть на культурный форум - мечта многих музыкантов. Ло Чаовэнь признается: он счастлив исполнить здесь Паганини, хотя и волнуется.

Фестиваль дарит возможность встречи не только со зрителями, но и с коллегами. А такой интернациональный диалог дорогого стоит. Это подтвердила первая же репетиция с Симоной Кермес - сопрано из Германии.

"Я верю ее словам. Она говорит- в России такая живая публика, такая доброжелательная. И она просто такая счастливая, что приехала на фестиваль", - отметил Башмет.

Зимний фестиваль в Сочи проводится уже в 17-й раз. Он по-прежнему - мультижанровый, поскольку его программа - на любой вкус: от классики и драматического искусства до джаза и кукольного театра. Среди участников - выдающиеся мастера. Денис Мацуев и Ольга Перетятько, Светлана Захарова и Теодор Курентзис, Евгений Миронов и Сергей Гармаш.

Выдающийся оперный певец Ильдар Абдразаков представил очень душевную программу романсов и русских народных песен вместе с академической хоровой капеллой России имени Юрлова и симфоническим оркестром "Новая Россия". Для него это - праздник души. И он не мог его пропустить.

Зимний фестиваль в Сочи любят и ждут. У многих с ним связаны личные события. Любовь Николаевна здесь отмечает юбилей. А Диана с Алексеем и сами находят вдохновение, и радуют будущего ребенка.

Маэстро Юрий Башмет обладает редкой способностью - не только создавать культурные проекты мирового уровня, но и открывать для публики таланты. Только на конкурс молодых композиторов поступило почти 70 заявок. Юные авторы уверены: фестиваль может изменить жизнь.

Впереди - мастер-классы, выставки, обширная детская программа. Фестиваль не изменяет традициям. Его счастливым талисманом по-прежнему является искренний и трогательный спектакль "Не покидай свою планету". Константин Хабенский и лауреат премии "Грэмми" - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета - говорят о главном и попадают точно в сердце. Ведь так важно быть в ответе за тех, кого любишь. И ради кого живешь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
Зимний международный фестиваль искусств
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