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Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 19 февраля 2024

Солнце переходит в знак Рыб

Овны

Солнце сегодня перейдет в знак Рыб, а значит, у вас впереди месяц подготовки к дню рождения. Подводите итоги года, размышляйте, проводите больше времени в тишине.

Тельцы

Вам скоро захочется общаться, привлекать к себе внимание. Бурная социальная жизнь станет приятной отдушиной - вы уйдете в нее с головой и забудете все плохое.

Близнецы

Солнце переходит в Рыбы, а в вашем гороскопе этот знак отвечает за карьеру и достижения. С помощью светила вы можете добиться новых высот за следующие 30 дней.

Раки

Вы сможете понять, что выбрать, чему учиться, куда двигаться дальше. Впереди месяц обдумывания таких важных тем, как переезд или смена работы, новая учеба.

Львы

Вам предстоит решать вопросы, связанные с налогами, платежами. Вникайте во все тонкости, консультируйтесь, это сделает вас и увереннее в себе, и богаче.

Девы

Звезды начинают утюжить ваш сектор отношений. Добавьте гибкости и принятия партнера. А если вы свободны - проанализируйте свои требования к кандидатам.

Весы

Звезды дают два совета: первый - проявить инициативу или трудолюбие на работе. Второй - следить за своим здоровьем, полагаясь на интуицию, а не на логику.

Скорпионы

Вам удастся совмещать работу, домашние обязанности и творчество. Впереди целый месяц, который вдохновит и научит применять креативный подход к обычным делам.

Стрельцы

Вам захочется сделать дома ремонт, купить новую мебель или бытовую технику. Ваши мечты сбудутся, если вы будете активны - начинайте работать над этим.

Козероги

Наступает хорошее время для покупки транспортных средств, компьютеров, телефонов. Приценивайтесь, покупки будут удачными до 20 марта.

Водолеи

Вы целый месяц будете удачливы в заработках. Сможете повысить цены на свои услуги, заключить удачные контракты, если не будете бояться назвать сумму.

Рыбы

Сегодня Солнце входит в ваш знак, с днем рождения! Впереди 30 дней всеобщего внимания и поздравлений - получайте удовольствие и повышайте самооценку.

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