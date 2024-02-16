Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло

Ранения получили 19 человек

Вечером 15 февраля еще один житель Белгорода, который получил ранение при обстреле города украинскими боевиками, обратился в больницу. Общее количество раненых достигло 19 человек. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он уточнил, что четверых раненых, в том числе двоих детей, на поезде отправили в Москву для получения необходимого лечения. Пять человек, получив амбулаторную помощь, отправились домой.

При этом десять человек находятся в больницах Белгорода: двое — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.

Продолжается оценка материального ущерба, 57 автомобилей получили повреждения. Гладков заверил, что будет проведена экспертиза, а владельцам поврежденного имущества выплатят компенсацию и постараются максимально быстро все восстановить.

Накануне в Министерстве здравоохранения России уточнили, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород достигло семи человек, среди них — грудной ребенок. Осколок украинского снаряда угодил прямо в коляску с четырехмесячной девочкой, с которой в это время гуляла мама. Младенец погиб.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала случившееся в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Она предупредила, что атака Украины на мирных жителей будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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