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Российская система ПВО за ночь сбила пять украинских беспилотников

08:36
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Об этом рассказали в Минобороны

Российские дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 16 февраля, ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Над Белгородской областью перехватили 14 реактивных снарядов

В Telegram-канале ведомства подчеркивается, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Россию c применением БПЛА самолетного типа.

Один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще четыре уничтожены над Черным морем, уточнили в министерстве.

Днем ранее атака украинского беспилотника на Курскую область привела к пожару на нефтебазе — вспыхнули три резервуара с бензином общим объемом 1800 кубических метров. Сведения о жертвах не поступали.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от баражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

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