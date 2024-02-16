Такер Карлсон назвал помощь Украине мошенничеством

Журналист считает, что Киев никогда не вернет деньги, взятые в долг

Такер Карлсон обвинил сенатора Линдси Грэма в попытке провернуть мошенническую схему с Украиной. Речь идет о предложении политика давать помощь Киеву в виде долгосрочных кредитов. Журналист уверен, что Украина никогда не вернет долг. Свое мнение Карлсон высказал в соцсети X на своей странице.

Журналист уверен, что идея с кредитом приведет к ухудшению обстановки в регионе. Туда вновь хлынет оружие, а жертв среди мирного населения станет больше. Кроме того, убежден Такер, о мирном урегулировании противостояния придется забыть надолго.

Напомним, сенат США принял пакет дополнительной помощи Украине. Правда Киеву придется разделить ее с Тайванем и Израилем. Общая сумма - 95 млрд долларов. Это решение должна еще утвердить палата представителей, а там довольно много конгрессменов, которые настроены против финансовой поддержки Украины.

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