Собянин: Строительство ВСМ-1 улучшит качество жизни более чем 30 млн россиян

Правительство Москвы выполнит все поручения президента

Строительство высокоскоростной магистрали "Санкт-Петербург – Москва" улучшит качество жизни для более чем 30 миллионов россиян, которые живут в регионах, через которые пройдет новая железная дорога. Об этом сообщил Сергей Собянин по итогам совещания с Владимиром Путиным в Верхней Пышме.

По словам мэра столицы, создание трассы позволит быстрее передвигаться не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Будут созданы десятки тысяч рабочих мест.

Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково", - заверил Собянин.

Накануне в городе Верхняя Пышма Владимир Путин провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Открывая совещание, президент заявил, что строительство ветки Москва – Санкт-Петербург должно стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Перед началось совещания президент осмотрел цеха завода "Уральские локомотивы", в которых производятся современные электровозы.

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