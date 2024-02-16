В США продолжают обсуждать угрозу нацбезопасности

Президент США Джо Байден дал поручение наладить дипломатические контакты с Россией по противоспутниковому оружию. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказал координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Говоря об угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов, которую обсуждают в стране уже несколько дней, не раскрывая при этом ее содержание, Кирби отметил, что "это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия".

Чиновник подчеркнул, что "это еще не действующие технологии и они не введены в строй", а потому отсутствует незамедлительная угроза.

Тем не менее, Джо Байден распорядился о проведении предварительных обсуждений с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира, цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что президент России Владимир Путин одержал геостратегическую победу над Соединенными Штатами, оказавшись "на вершине игры". Америка не сможет одолеть Россию в стратегической борьбе, продолжая финансировать Украину, подчеркнул парламентарий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но он "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

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