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Российские военные создали "подземный город" рядом с Херсоном

08:53
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Главная задача - обезопасить личный состав группировки "Днепр"

Недалеко от Херсона российские военные создали настоящий подземный город. Об этом РИА Новости рассказал начальник вещевой службы полка группировки "Днепр".

Он подчеркнул, что главной задачей было обезопасить личный состав. В итоге жилые помещения были укрыты бетонными плитами, а сверху еще и сделаны насыпи.

Помимо блиндажей, в которых живут солдаты и офицеры, здесь есть также кухня и столовая. Можно постричься в парикмахерской, отдать одежду в починку, постирать белье в прачечной. Есть баня и тренажерный зал.  В блиндажах проведено электричество, есть внешняя и внутренняя связь.  

Общая протяженность "города" - порядка трех километров. Под землю помещения уходят на три метра.

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