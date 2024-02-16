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Депутат Шеремет посоветовал Украине перебросить войска на польскую границу

09:11
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Он уверен, что подлинная угроза для украинцев исходит с Запада

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Киеву обратить внимание на западные границы. И перебросить войска и вооружение туда. В интервью РИА Новости политик отметил, что Украине стоит опасаться Польши, ведь эта страна мечтает "прирасти территорией" за счет восточного соседа. 

В пятницу в Польше началась массовая акция протеста фермеров. По всей стране перекрывают дороги. На КПП на границах не дают проехать украинским фурам, а зерно из них высыпают прямо на землю. Шеремет считает, что эти акции - лишь первая ласточка противостояния Киева и Варшавы. 

Российский политик советует Киеву собрать последние силы и защитить западную границу. По его мнению, Польша ждет окончательного ослабления Украины. В этом случае территории можно будет забрать без боя. 

Напомним, проблемы во взаимоотношениях Польши и Украины начались из-за эмбарго на украинское зерно. В середине сентября прошлого года Еврокомиссия сняла все ограничения на поставки этой продукции в ближайшие страны. Это вызвало недовольство европейских фермеров.

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Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
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