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Россия запросила заседание Совбеза ООН по борьбе с терроризмом

09:18
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Оно может пройти 20 февраля

Российская делегация в ООН созывает заседание Совета Безопасности всемирной организации по "формуле Аррии" по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказала заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
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Дипломат подчеркнула, что в России большое внимание уделяют "вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами".

По словам Заболоцкой, ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой каждый день, сообщает ТАСС.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя удар ВСУ по российскому-военно-транспортному самолету Ил-76 с пленными, заявил, что пора начать работу над признанием Украины террористическим государством, а его правящего режима — террористической ячейкой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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