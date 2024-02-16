ЕС за год купил у России нефти и газа на 29,1 млрд евро

При этом Европа продолжает политику санкций

В 2023 году страны Европейского союза приобрели у России нефть, газ и нефтепродукты на 29,1 миллиарда евро, несмотря на то, что товарооборот ЕС с Россией снизился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит РБК со ссылкой на статистику Eurostat.

По итогам 2023 года импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил 50,64 миллиарда евро, а экспорт ЕС в Россию — 38,32 миллиарда евро.

При этом, несмотря на сокращение экономических связей с Россией и рестрикционные ограничения, Европа продолжает покупать российские энергоносители, а также ядерное топливо, черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что энергоносители в России закупают не только Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Глобального Юга, но даже "некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы".

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что одним из направлений глобальной диверсификации газовой отрасли страны будет разворот экспортных потоков на азиатский рынок. По его словам, именно Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшее время станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов – не только нефтепродуктов, но и природного газа.

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