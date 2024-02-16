Путин обсудил с Собяниным и министрами развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей

Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет в два раза быстрее

Комплекс сборки электропоездов в Верхней Пышме - святая святых предприятия "Уральские локомотивы". Здесь создают технику как для пассажирских, так и грузовых перевозок, совместно с РЖД работают над созданием беспилотного поезда. Президенту демонстрируют ключевые элементы вагонов, готовую продукцию. Например, аналог "Ласточки". Полностью отечественный скоростной поезд нового поколения "Финист".

Сборка ведется из отечественных комплектующих. Пространства больше, увеличилось количество посадочных мест. Свыше 300 датчиков контролируют работу всех систем поезда.

"Тут действительно российский синхронный привод. Мы полностью заменили всю элементную базу, которая отвечает за безопасность движения. Это было очень важно для нас. С помощью РЖД очень быстро провели сертификацию необходимых узлов и элементов, что позволило с апреля 2023 года отдать поезд на сертификацию", - рассказывают главе государства.

В скором времени "Финист" и вовсе может стать беспилотным. Испытания уже проходили на московском центральном кольце. Мощности завода могут быть задействованы для серийного производства новейших составов, говорит президент. И это очень кстати. Ведь столицу и Санкт-Петербург в ближайшие годы должна соединить высокоскоростная железная дорога.

Детали проекта обсуждают уже на совещании. По словам Владимира Путина, он даст старт развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, рабочие места, новые возможности для регионов.

"Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии - Минска. Вполне естественные, реализуемые программы. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает", - указал Владимир Путин.

Президент отметил: проект магистрали Москва-Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, на территории которых пройдет эта трасса. Уже подсчитали, что общий пассажиропоток вырастет на треть и составит 43 миллиона человек в год. Увеличится и объем грузоперевозок.

"Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом мы сократим почти в два раза - с четырех часов до двух часов пятнадцати минут. Между Москвой и Тверью время в пути составит всего 39 минут. Санкт-Петербург и Великий Новгород - время в пути у граждан займет всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой в 10–15 минут. Фактически данные города станут одной единой агломерацией с огромным положительным эффектом для каждого жителя нашей страны", - объяснил Виталий Савельев, министр транспорта.

Москва примет участие в финансировании проекта. Об этом по итогам совещания сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ведь после строительства магистрали изменится жизнь не только мегаполисов.

"Не двух городов, а нескольких субъектов Московской области, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери. Они почувствуют больший эффект. Сегодня из этих городов люди устремляются в Москву и Санкт-Петербург, переезжают туда. Сегодня, имея транспортную доступность 30-40 минут, не нужно будет переезжать,наоборот, эти города перестанут деградировать, будут расти и экономически, и с точки зрения населения. Я думаю, многие москвичи с удовольствием туда 40 минут до Твери доедут и купят себе дачу. В целом, агломерационный эффект считается, когда до центра агломерации 30-40 минут. Производительность труда в этом регионе вырастает в два раза. Это исследование мирового банка, подтвержденные опытом большим. Поэтому это огромный экономический эффект. Социальный эффект. Политический. Люди становятся ближе, они чувствуют, что они находятся в эпицентре жизни", - уточнил Собянин.

По итогам совещания уже в социальной сети мэр сообщил, что правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта, обеспечит необходимую инфраструктуру. Остановки высокоскоростного поезда планируют на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Ну а в перспективе высокоскоростные железные дороги соединят шесть федеральных округов, в которых проживают 120 миллионов человек.Значит, необъятные просторы России для всех и каждого станут еще ближе.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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