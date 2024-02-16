Конгресс упорствует, Зеленский клянчит: политические сводки пятницы

Глава киевского режима едет в ЕС просить еще денег и оружия

После утечки в СМИ в Белом доме были вынуждены признать, что угроза национальной безопасности США, о которой заявили американские власти, заключается в неком противоспутниковом оружии. Оно якобы появилось у России. Правда, никаких доказательств Вашингтон так и не предоставил, сославшись на секретность. Однако там все же подтвердили, что запросили переговоры с Москвой.

Ни экспертов, ни журналистов доводы Белого дома не убедили. Многие считают, что таким образом администрация Байдена хочет принудить республиканцев из Палаты представителей проголосовать за выделение денег Украине. Отсутствие этого финансирования, пишут американские СМИ, уже сказывается на боеспособности ВСУ, приводя в качестве примера ситуацию в Авдеевке.

"Из-за отчаянной нехватки артиллерийских боеприпасов, прямого следствия того, что пророссийские республиканцы в Конгрессе США блокируют помощь Украине еще с прошлой осени, горстка украинских бригад в Авдеевке и окрестностях еле сдерживает российские силы, насчитывающие, возможно, целую дюжину бригад", - пишет Forbes.

Однако эти, как выразилось издание, "пророссийские республиканцы" из нижней палаты Конгресса, несмотря на угрозу нацбезопасности и ситуацию на украинском фронте, взяли и ушли на каникулы, пообещав вернутся к рассмотрению вопроса помощи Киеву после 28 февраля. И то не факт, учитывая предложения от сенатора Линдси Грэма одобрить Украине хотя бы кредит, что, по словам журналиста Такера Карлсона, является мошенничеством.

"Украина никогда не вернет долги, и мы никогда их не погасим. Это всего лишь более бесчестный способ отправить в регион больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и погубить больше принудительно призванных украинцев, некоторые из которых - почти ровесники Линдси Грэма. Было бы легче, если бы он присоединился к ним на поле битвы", - добавил Карлсон.

На этом фоне глава киевского режима едет в ЕС просить еще денег и оружия. В его графике - выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. А также переговоры с Шольцем и Макроном, по итогам которых, утверждает Зеленский, будут подписаны некие гарантии безопасности для Украины.

Но прежде всего Зеленский едет обсуждать увеличение поставок оружия. Сделать это уже пообещала Германия. Да и НАТО, заявил генсек альянса, не останется в стороне. При этом страны НАТО, сообщает издание Financial Times, крайне обеспокоены темпами производства оружия в России. Такую скорость в альянсе считали нереальной по отношению к нашему ВПК. Однако теперь признают, что это был просчет, благодаря которому в том числе и меняется ситуация на фронте в пользу российских войск.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"