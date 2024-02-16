ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конгресс упорствует, Зеленский клянчит: политические сводки пятницы

11:46
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Глава киевского режима едет в ЕС просить еще денег и оружия

После утечки в СМИ в Белом доме были вынуждены признать, что угроза национальной безопасности США, о которой заявили американские власти, заключается в неком противоспутниковом оружии. Оно якобы появилось у России. Правда, никаких доказательств Вашингтон так и не предоставил, сославшись на секретность. Однако там все же подтвердили, что запросили переговоры с Москвой.

Ни экспертов, ни журналистов доводы Белого дома не убедили. Многие считают, что таким образом администрация Байдена хочет принудить республиканцев из Палаты представителей проголосовать за выделение денег Украине. Отсутствие этого финансирования, пишут американские СМИ, уже сказывается на боеспособности ВСУ, приводя в качестве примера ситуацию в Авдеевке.

"Из-за отчаянной нехватки артиллерийских боеприпасов, прямого следствия того, что пророссийские республиканцы в Конгрессе США блокируют помощь Украине еще с прошлой осени, горстка украинских бригад в Авдеевке и окрестностях еле сдерживает российские силы, насчитывающие, возможно, целую дюжину бригад", - пишет Forbes.

Однако эти, как выразилось издание, "пророссийские республиканцы" из нижней палаты Конгресса, несмотря на угрозу нацбезопасности и ситуацию на украинском фронте, взяли и ушли на каникулы, пообещав вернутся к рассмотрению вопроса помощи Киеву после 28 февраля. И то не факт, учитывая предложения от сенатора Линдси Грэма одобрить Украине хотя бы кредит, что, по словам журналиста Такера Карлсона, является мошенничеством.

"Украина никогда не вернет долги, и мы никогда их не погасим. Это всего лишь более бесчестный способ отправить в регион больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и погубить больше принудительно призванных украинцев, некоторые из которых - почти ровесники Линдси Грэма. Было бы легче, если бы он присоединился к ним на поле битвы", - добавил Карлсон.

На этом фоне глава киевского режима едет в ЕС просить еще денег и оружия. В его графике - выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. А также переговоры с Шольцем и Макроном, по итогам которых, утверждает Зеленский, будут подписаны некие гарантии безопасности для Украины.

Но прежде всего Зеленский едет обсуждать увеличение поставок оружия. Сделать это уже пообещала Германия. Да и НАТО, заявил генсек альянса, не останется в стороне. При этом страны НАТО, сообщает издание Financial Times, крайне обеспокоены темпами производства оружия в России. Такую скорость в альянсе считали нереальной по отношению к нашему ВПК. Однако теперь признают, что это был просчет, благодаря которому в том числе и меняется ситуация на фронте в пользу российских войск. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.