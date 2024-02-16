Последствия очередного сильнейшего снегопада ликвидируют в столице

Из-за гололеда в Москве и области по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности

Москва идет на очередной снежный рекорд. После сильнейшей метели, накрывшей столицу в минувшие сутки, высота сугробов в некоторых районах города перешагнула отметку в 60 с лишним сантиметров. Ну а к выходным, по прогнозам, и вовсе может вырасти до небывалых 70 сантиметров. Уже в ближайшие часы столицу ожидает новая порция осадков.

"15 февраля атмосферный фронт подошел к Москве, и на нем образовалась волна. И за счет этого у нас был обильный снегопад", - объяснил Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России.

Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Спецтехника курсирует почти без остановок: по проспектам, бульварам и дворам. Борются со снегом и наледью и привычными подручными инструментами.

Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, метро и социальным объектам. Чтобы люди могли спокойно передвигаться, противогололедную обработку проводят раз в несколько часов.

Между тем в предстоящие выходные москвичей призывают быть осторожнее. Как сообщили в Гидрометцентре, из-за резких колебаний температур от минусовых в ночные часы до плюсовых днем в городе усилится гололедица. Прогнозируют также мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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