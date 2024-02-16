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В Москве стартовал Евразийский философский конгресс

11:52
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Обсудят актуальные проблемы современности

В Москве стартовал Евразийский философский конгресс. На одной площадке собрались известные ученые не только из России, но и зарубежных стран.

Они представят десятки научных докладов. Обсудят актуальные проблемы современности. В том числе - как сегодня в мире сочетаются традиционные ценности и неолиберальная этика, которую продвигают на Западе.

По итогам панельных дискуссий все работы будут опубликованы в специальном научном сборнике. Конгресс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Евразийский философский конгресс
Евразийский философский конгресс
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