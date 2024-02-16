Минобороны России: Для ВСУ начали включать похоронный марш

На украинских солдат оказывают моральное давление

Российские военные стараются деморализовать украинских солдат. Для этого им включают похоронные марши, крики женщин и детей, звуки военной техники. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России. Для трансляций в зоне СВО используют звуковещательные станции.

Военные отмечают, что тактика довольно успешная. Украинские военные начинают массово сдаваться в плен. Таким образом удается сохранить жизнь и здоровье солдатам с обеих сторон, а россияне захватывают опорники и блиндажи.

Отмечается, что звуковещательные станции работают на расстоянии 3-5 км. Иногда приходится подбираться ближе - на 600 метров от ближайшего украинского опорного пункта. Помимо психологического давления, эти станции используют, чтобы призвать украинцев сдаться.

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