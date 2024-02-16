ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России: Для ВСУ начали включать похоронный марш

09:56
  • пятница
  • 16 февраля 2024

На украинских солдат оказывают моральное давление

Российские военные стараются деморализовать украинских солдат. Для этого им включают похоронные марши, крики женщин и детей, звуки военной техники. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России. Для трансляций в зоне СВО используют звуковещательные станции. 

Военные отмечают, что тактика довольно успешная. Украинские военные начинают массово сдаваться в плен. Таким образом удается сохранить жизнь и здоровье солдатам с обеих сторон, а россияне захватывают опорники и блиндажи. 

Отмечается, что звуковещательные станции работают на расстоянии 3-5 км. Иногда приходится подбираться ближе - на 600 метров от ближайшего украинского опорного пункта. Помимо психологического давления, эти станции используют, чтобы  призвать украинцев сдаться. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.