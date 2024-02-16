Все западные усилия не помогли

У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 16 февраля, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Как подчеркнул политик, международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование.

Самым ярким примером Патрушев назвал ситуацию вокруг Украины, "руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России". Однако эти планы провалились, цитирует секретаря Совбеза РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что СВО начиналась "как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение нашей стране, а для этого накачивает Украину оружием и снабжает киевский режим военными инструкторами.

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