Байкал покрылся трещинами. В них провалились несколько машин

Переправа на Ольхон закрыта

Опасная обстановка на Байкале. Из-за аномально высоких температур на озере появились километровые трещины, из-за которых пришлось закрыть переправу на Ольхон. Однако в ледовую ловушку уже попали несколько автомобилей.

Вместо бирюзовой глади, характерной для февраля, на Байкале - сплошные трещины. Метровую толщу буквально разламывает на куски. Многие местные жители то, что происходит сейчас на озере, сравнивают с землетрясением.

Ледостав на Байкале - событие долгожданное. Окончательно он сформировался в первой половине января. И продержался всего лишь месяц. Всему виной переменчивая погода. В Иркутскую область на несколько дней пришло аномальное потепление, которое запустило естественные физические процессы, характерные для весны.

"Все тела при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. Тепловое расширение льда такое, что на каждые 10 градусов температуры его изменения линейные размеры увеличиваются порядка на полметра на километр. Этому льду надо куда-то просто деться. Он начинает ломать, тороситься", - объясняет Илья Асламов, заведующий лабораторией Лимнологического института СО РАН.

Заложниками такого движения льда стали многие водители. Некоторым даже пришлось бросить свои автомобили в трещинах Байкала, чтобы самим не угодить в воду. Только открывшись, закрылась и автомобильная переправа на остров Ольхон.

"Ответственность за выезд на лед на автотранспорте предусмотрена как федеральным, так и региональным законодательством. Суммы штрафов при этом различны, но водители, которые в нарушение всех правил выезжают на лед, конечно, в первую очередь, должны переживать не о штрафах, а о том, какому риску подвергают свою жизнь и жизнь пассажиров", - говорит Светлана Канина — зам. начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

Правда, некоторые на такие предостережения даже не обращают внимание. И рискуют жизнью. Такие многокилометровые разломы появляются практически в одних и тех же местах каждый год, но только не в разгар зимы.

"Есть такое выражение: где тонко, там и рвется. Здесь все зависит от морфологии береговой линии. В основном трещины сходятся к мысам. Плюс-минус километр она гуляет. От мыса Березового трещина идет каждый год", - говорит Илья Асламов, заведующий лабораторией Лимнологического института СО РАН.

Лимнологический институт занимается изучением льда на Байкале с 50-х годов прошлого столетия. Разработали даже автоматические средства за его наблюдением. С помощью датчиков следят за изменением толщины льда, изучают тепловые потоки. Но пока природа берет верх над человеком - предсказать начало и маршрут движения льда ученые не могут. Зато синоптики уверенно сообщают: на Байкал вновь надвигаются морозы.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр».

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