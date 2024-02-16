Делегация из Эквадора поедет в Россию решать проблему с бананами

Российские власти закрыли рынок для этого товара

Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставками бананов в Россию. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказали в эквадорском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве заявили, что на эту ситуацию "было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна (Россия) проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами", сообщает РИА Новости.

Россельхознадзор ранее приостановил ввоз на российский рынок эквадорских бананов, поскольку в них нашли вредителя — муху-горбатку. Это произошло вскоре после объявления властей Эквадора о готовности обменять российскую военную технику, находящуюся в распоряжении Кито, на новую американскую, хотя Москва была категорически против такого нарушения контракта.

Однако эксперт Олег Князьков из Россельхозбанка заверил, что бананы для россиян не только не подорожают, но даже могут подешеветь, поскольку заменившие их бананы из Индии добираются до нашей страны быстрее, а потому торговая наценка может снизиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"