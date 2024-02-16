Россияне назвали новорожденного сына Владимир-Путин

Родители из Нижневартовска решили дать имя ребенку в честь президента России

Жители Нижневартовска решили назвать своего новорожденного сына в честь президента России. Теперь у мальчика в свидетельстве о рождении в графе "имя" стоит Владимир-Путин. Об этом написал портал NV86.ru.

Малыш появился на свет 9 февраля. Однако имя родители придумали задолго до его рождения, как только узнали что ждут мальчика. Отец говорит, что хотели таким образом сохранить имя главы государства, который много сделал для страны.

Малыш появился на свет весом 4,1 кг и ростом 56 см. Они с мамой чувствуют себя хорошо. В семье договорились называть сына Путиным.

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