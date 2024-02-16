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В НАТО испугались темпов оборонного производства России

10:39
  • пятница
  • 16 февраля 2024

При этом европейский ОПК буксует

Западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. Об этом пишет испанская газета El Pais.
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Как отмечает издание, тот факт, что Москва так быстро увеличила свои мощности по производству военной техники, вызывает серьезную обеспокоенность на фоне медленных темпов европейского оборонно-промышленного комплекса.

The Financial Times, в свою очередь, пишет, что западные политики не ожидали тех темпов производства, которые продемонстрировала Россия за последний год — на Западе это считали невозможным.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

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