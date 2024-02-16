В НАТО испугались темпов оборонного производства России

При этом европейский ОПК буксует

Западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как отмечает издание, тот факт, что Москва так быстро увеличила свои мощности по производству военной техники, вызывает серьезную обеспокоенность на фоне медленных темпов европейского оборонно-промышленного комплекса.

The Financial Times, в свою очередь, пишет, что западные политики не ожидали тех темпов производства, которые продемонстрировала Россия за последний год — на Западе это считали невозможным.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

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