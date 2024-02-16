Дело о теракте заведено после обстрела Белгорода

Виновные будут наказаны

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после вчерашнего обстрела Белгорода.

На месте работают следователи и криминалисты. Все виновные, в том числе те, кто отдавал преступные приказы, будут установлены и наказаны, говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. В результате украинской атаки в Белгороде погибли семь человек, 19 получили ранения.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала случившееся в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Атака Украины на мирных жителей будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"