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Дело о теракте заведено после обстрела Белгорода

10:17
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Виновные будут наказаны

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после вчерашнего обстрела Белгорода.

На месте работают следователи и криминалисты. Все виновные, в том числе те, кто отдавал преступные приказы, будут установлены и наказаны, говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. В результате украинской атаки в Белгороде погибли семь человек, 19 получили ранения.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала случившееся в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Атака Украины на мирных жителей будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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