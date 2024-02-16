Московские сугробы установили рекорд нынешней зимы

В столице зафиксирована высота снежного покрова в 67 см

Столичные сугробы за сутки подросли на 8 см и побили рекорд этой зимы. Об этом пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отмечает, что максимум был зафиксирован на метеостанциях МГУ и в Тушино - там высота снежного покрова составила 67 см.

На основной метеостанции, которая расположена на ВДНХ, зафиксировано 62 см. При этом всего сантиметра не хватило до абсолютного рекорда, который зафиксировали здесь в 1994 году. И скорее всего, этот показатель уже не будет превзойден.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Волоколамске, Черустях и Павловском Посаде. Всего за сутки в столичном регионе выпало четверть месячной нормы осадков.

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